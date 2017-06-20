Блогер: вызывает отвращение, когда предлагают не трогать условных Лещенка и Шабунина лишь потому, что они антикоррупционеры

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По делу депутата Бориса Розенблата задержано трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.Как пишет у себя в Facebook известный украинский блогер Сергей Марченко, он не разделяет восторгов по поводу ареста антикоррупционеров, в то же время Сергей Марченко обращает внимание, что среди антикоррупционеров тоже бывают хорошие и плохие люди, как они есть среди судей и прокуроров. «Пропорция, может, другая, но в целом, вероятность встретить плохого человека среди антикоррупционеров есть и она не нулевая», – написал блогер.Как он пишет, именно поэтому вызывает отвращение, когда наши доморощенные общественные активисты предлагают не трогать условных Лещенка и Шабунина лишь потому, что они носят гордое название – антикоррупционеры. В европейской Украине над законом не может быть никто: ни антикоррупционер, ни блогер, ни президент.«Очень замечательно, что НАБУ, САП и Прокуратура заводят дела на депутатов, а полиция перестала отмазывать мажоров от ответственности. Собственно, революция достоинства делалась ради достоинства. Двигаемся», – резюмировал Марченко.