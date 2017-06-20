Блогер: наконец-то появилась концепция, как избавить Львов от мусора

Глава парламентской «Самопомичи» Олег Березюк голодает, его однопартийка Оксана Сироид тоже отказалась от еды. Пресс-секретарь Львовской ОГА тоже голодает, но против Садового. По факту «не есть» – главная концепция, как наконец-то раз и навсегда решить проблему переполненных мусорных баков в культурной столице Украине – Львове. Об этом у себя в Facebook пишет популярный украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она добавляет, что при этом любители строгих диет забыли, что, если еще не стирать, не использовать хозяйственные средства, не выбрасывать старую мебель, пакеты, тряпки: проблема исчезнет сама собой. В средневековье итальянские города часто «выпаливала» чума и холера, потому что люди выбрасывали мусор из окон на улицу. Вот сейчас туристический центр Украины стремительно теряет годами наработанный имидж идеального чистого и комфортного города.
«В украинском парламенте политики отказываются от пищи, чтобы имитировать какую-то государственную работу. Полгода назад блогеры ржали с Нади Савченко на детском пюре. Сейчас у нее появился целый клуб последователей. Следите за размерами задниц после голодания», – подытожила блогер.