Блогер: человек, который поднял плакат «Делайте любовь, а не гражданскую войну» на гей-параде предатель Украины

В Украине ЛГБТ-сообщество пусть не своевременно, но отреагировало на упреки относительно того, что организаторы «Киевпрайда» допустили появление в толпе скандального плаката «Делайте любовь, а не гражданскую войну» на гей-параде. Как пишет известный блогер Павел Шехтман, общий смысл реакции организаторов: мы не в курсе, кто и тем более, зачем поднял этот плакат. Также организаторы подчеркнули, что любой человек имеет право высказывать собственное мнение и самое основное – никакой гражданской войны в стране нет, а есть гибридная война России против Украины.
По мнению блогера, заявление вполне пристойное, но половинчатое и несущее в себе противоречие. Павел Шехтман отмечает, что, если в стране война, то отнюдь не любой человек и не всякое мнение вправе высказывать. «Вражескую пропаганду транслировать не вправе никто, за это сажали в самых демократичнейших странах. Так что, по-хорошему, ЛГБТ следовало отмежеваться не только от лозунга, но и от человека, который такой лозунг поднял», – написал блогер.
Он добавляет, что тем более, что человек, который поднял пророссийский транспарант, не только предатель Украины – он предатель самого ЛГБТ, ибо выступает против страны, исповедующей европейские ценности, на стороне Мизулиной, Милонова, Плотницкого и Захарченко.