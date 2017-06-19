Глава Нацгвардии рассказал, что Украине нужно делать с Донбассом

Юрий Аллеров, глава Нацгвардии Украины, считает, что Киев ни в коем случае не должен отказаться от Донбасса, и, чтобы в этом восточном регионе наступил мир, киевским властям необходимо взять под контроль границу, а также отрезать от российского финансирования боевиков «ЛДНР».
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, по мнению главы Нацгвардии, при таком сценарии Киеву даже не придется вести боевые действия – можно будет сразу ликвидировать бандитские группировки. «Чтобы почувствовать, что такое Донбасс, там надо просто побыть немножко. Безусловно, жители Донбасса немного отличаются по ментальности, по отношению к Украине от уроженцев Западной Украины. Но восточные украинцы — такие же украинцы, как и все остальные. И очень ошибаются сейчас те, кто считает, что надо просто отрезать Донбасс и забыть. Так нельзя! Иначе мы придем в никуда», считает Аллеров.
По его словам, многие люди остаются на оккупированных территориях лишь потому, что им некуда уезжать, хотя они очень хотят переехать в Украину.