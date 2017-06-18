Цимбалюк: вместо «Правого сектора» и кровавых бандеровцев в России теперь новая страшилка

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Известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что что-то давно не пугала российская пропаганда своих согражадан «Правым сектором» и кровавыми бандеровцами. Раньше казалось, что дивизии «правосеков» еще чуть-чуть и освободят Кубань. В этой части ясно. Всю тяжесть войны на себе несут в первую очередь Вооруженные силы Украины, которые выступают новым злом.«Этот факт даже противник начал признавать, а «правосеки» тем временем продолжаются маргинализироваться и заканчивают перевоплощения из «активистов» в хулиганов. Надеюсь, никто не пострадает от их выходок сегодня в Киеве», – написал Роман Цимбалюк.Он добавляет, что, конечно, странная ситуация. Неужели в «Правом секторе» не понимают, что европейский образ жизни – «это не евроремонт», а личные свободы для всех, и одни не могут ограничивать ее для других. Ведь суть не в том, что кто-то поощряет гомосексуализм, а кто-то нет, суть в том, что европейский менталитет – это свобода в действиях и свобода личного выбора для каждого.