Политолог: Ельцин выбрал Путина только потому, что спился. На трезвую голову никак

Известный в Украине политолог Андрей Плахонин на своей странице в Facebook пишет, что только сейчас кусками начал смотреть нашумевшее 4-х серийное интервью президента РФ Владимира Путина Оливеру Стоуну. Политолог обращает внимание на то, что местами очень забавный выходит монтаж. Так, просмотрев отрывки фильма становится понятным некоторые очевидные вещи.
Как пишет Плахонин, поговорили о хаосе при Горбачеве и Ельцине. Стоун подытожил, что Ельцин был конечный пропойца, любил это дело даже перед принятием каких-либо важных политических решений. «Путин окрысился, никак иначе его улыбку назвать не могу, мол, мне, в отличие от вас так говорить не разрешают, а сразу за этим идет кусок о переезде Путина в Москву из Питера», – отмечает политолог.
По его словам, дальше сам Путин рассказывает, мол, переехал в 1996-м, ни знакомых, никого, а в 1999-м уже предложили стать премьер-министром. – «Даже не знаю, почему именно меня Ельцин выбрал», - говорит. «По монтажу выходит так, что Ельцин выбрал Путина только потому, что спился. На трезвую голову никак. Заметьте, не я это сказал», – резюмировал Андрей Плахонин.