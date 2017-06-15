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Блогер: Путин все правильно сказал про то, что Россию с Украиной связывают тысячи родственных нитей

Блогер: Путин все правильно сказал про то, что Россию с Украиной связывают тысячи родственных нитей
Украинская блогер Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook пишет о том, что президент РФ Владимир Путин опять заладил заезженную старую пластинку, заявив, что Россию с Украиной связывают тысячи нитей и украинский вместе с российским народом – это большая семья, все мы родственники, нельзя по мнению Путина, разделить две страны, ведь это практически одно и то же. Правда, Путин не сказал, что в этой семье одних свинцом из «Градов» поливают, а других плюшками с Кремля подкармливают.

«Я думаю, что здесь как раз Путин прав. И даже не ошибся. И я благодарна ему за то, что он сказал про тысячи нитей, а не про миллионы. Более того, мы хорошо знаем эти тысячи: Марченко, Кличко, Шуфрич, Бойко и остальные представители экс-регионалов. Всю тысячу, тем более несколько тысяч я тут перечислять не буду», – написала блогер.

По ее словам, самое главное, что эти тысячи нитей в украинском политикуме не только прижились, но и его возглавили. Вопрос только вот в чем. Что нам со всеми этими тысячами родственных нитей делать? «Мы хоть на следующих выборах списки этих нитей составим? Ну, чтобы на всякий случай иметь ввиду. Типа- как бы ниточке не виться, ей все-равно конец приходит...», – резюмировала Лиза Богуцкая.
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