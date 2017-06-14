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Сазонов: я знаю, кто приложил больше всего усилий для встречи Порошенко и Трампа и это не МИД

Сазонов: я знаю, кто приложил больше всего усилий для встречи Порошенко и Трампа и это не МИД
Визит лидера украинцев Петра Порошенко в США, что подтвердили уже достоверные источники, состоится 19-21 июня. Встреча Порошенко с Трампом запланирована на 20 июня. Об этом в Facebook сообщает украинский политолог Олеся Яхно-Белковская. По ее словам, с Путиным, к слову, Трамп, если исходить из публичных комментариев, а также планируемых мероприятий на международном уровне, может встретиться только 7-8 июля на саммите G-20 в Гамбурге.

Политолог отмечает, что, прежде всего, важна содержательная часть визита. Ряд встреч, которые состоялись с момента формирования администрации Трампа на уровне разных официальных представителей Украины и США, заявления по итогам двух телефонных разговоров Порошенко и Трампа, а также по итогам визита госсекретаря США Тиллерсона в Москву в апреле, позволяют делать вывод о том, что предварительная подготовка к визиту активно идет.

Как написал блогер Кирилл Сазонов, ему известно, кто приложил больше всего усилий для организации встречи Порошенко и Трампа, и это не МИД, но имена не стоит называть, если люди сами не хотят их афишировать и делать себе рекламу. По словам блогера, главное, это не победа, эта встреча – шанс.

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