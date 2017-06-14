Политолог о словах Турчинова: активного наступления не будет, но противодействие российской агрессии усилится

Заявление секретаря СНБО Александра Турчинове о необходимости завершения АТО и переходе к другому формату защиты от «гибридной войны» России породило массу разных трактовое в публичном пространстве. По словам политолога Олеси Яхно-Белковской, проанализировав внутренние и внешние факторы, следует отметить, что речь идет о переходе от исключительно оборонительной тактики в противодействии российской агрессии к более маневренной тактике, упреждающей и ломающей тактику Кремля на Донбассе. Это не значит военный вариант разрешения конфликта или уход из Минских соглашений.
По словам политолога, украинская власть неоднократно озвучивала, и эта позиция, уверена, остается неизменной – исключительно мирно-дипломатический вариант возврата территорий.
Олеся Яхно-Белковская подчеркивает, с учетом того, что российская власть, не сумев использовать самопровозглашенные образования в качестве инструмента развала Украинский государственности, теперь перешла к варианту постепенной аннексии ОРДЛО, Украине необходимо: иметь возможность более оперативно реагировать на ситуацию, скажем, в вопросе гуманитарных миссий и помощи. Также следует на законодательном уровне утвердить стратегию реинтеграции оккупированных территорий, а не принять закон об оккупированных территорий, как предлагают его инициаторы, что может отрезать навсегда от Украины часть наших территорий, мотивировать наших западных партнеров к более жесткому давлению на Россию в деоккупации Донбасса и Крыма.