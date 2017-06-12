Политолог: зачем Садовый захотел сделать Львов зоной экологического бедствия?

Сегодня мэр Львова Садовый обратился к правительству с просьбой признать Львов зоной экологического бедствия. Политолог Алексей Голобуцкий задается вопросом, зачем Садовому этот статус? Ну, вот получит Львов его – и что? «Это же даже не «волшебный пендель» – как не вывозился мусор, так и не будет вывозиться, как не доползал пан Андрей до местных громад на переговоры по мусороперерабатывающему заводу, так и не доползет, как лежали 2 ярда мертвым грузом в бюджете развития города, так и дальше будут лежать», – пишет политолог.
Он добавляет, все потому что Садовый – легитимный мэр, которого до сих пор поддерживает половина львовян – из тех, кто верит в «підступний Центр, котрий навмисне створив проблему зі сміттям». И даже Гройсман не имеет полномочий вместо законного мэра вести переговоры, подписывать документы, отдавать распоряжения, разбираться с подрядчиками.
Алексей Голобуцкий отмечает, что ситуация патовая. Сам пан Андрей не уйдет – объяснив людям, что «не вмію, не можу, не хочу». «При досрочных выборах после сбора подписей, если кто-то таки рискнет, все равно половина избирателей проголосует за него же. Решить проблему он не может. Никто другой решать проблему не имеет права и опять-таки, избиратели уверены, что все в порядке. Шах и мат, но мата больше», – подытожил политолог.