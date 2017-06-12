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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Политолог: украинские оппозиционеры вместо реформ предлагают вернуться в 2013 год и обменять безвиз на доллар по 8

Политолог: украинские оппозиционеры вместо реформ предлагают вернуться в 2013 год и обменять безвиз на доллар по 8
Известный украинский блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Facebook пишет о том, что один из политиков только что на канале 112 заявил: «Уверен, что если бы гражданам можно было выбирать между безвизом и долларом по 8 гривен, они бы выбрали доллар по 8 гривен». Как отмечает политолог, еще, конечно, можно вернуть российский газ по цене 50 долларов.

Олеся Яхно-Белковская отмечает, что всегда удивляет такая позиция некоторых политиков в отношении всех тех обстоятельств, в которых Украина оказалась с начала 2014 года – запроса на реформы и необходимости обороняться от военной агрессии РФ.

По словам блогера, одна из функций оппозиции – предлагать альтернативы решениям власти. При этом очень часто ряд оппозиционных политиков, как тех, которые в парламенте, так и тех, которые вне парламента, по сути, выступают против реформ и предлагают вернуться в 2013 год. «Сознательно не называю фамилию этого политика – считаю важным в принципе говорить о деструктивности такой позиции, вне зависимости от фамилии», – резюмировала политолог.
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