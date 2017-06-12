Андрей Магера: сегодня тот день, когда произошел окончательный распад СССР, инициатором выступил не Киев, а именно – Москва

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Замглавы Центризбиркома Андрей Магера на своей странице в Facebook пишет о том, что, часто со стороны российских пропагандистов можно услышать, что «украинцы предали братский народ», «вышли из Советского Союза» и тому подобное. По словам Андрея Магеры для того, чтобы как-то отреагировать на подобные высказывания нужно обратится к историческим фактам. Как известно, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята верховной Радой Украинской ССР 16 июля 1990 года.Андрей Магера добавляет, что за 34 дня до вышеупомянутого события, а именно – 12 июня 1990 года, Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В тексте этого документа, среди прочего, отмечается, что: «действие актов Союза ССР, противоречащие суверенным правам РСФСР, останавливаются Республикой на своей территории», «РСФСР оставляет за собой право свободного выхода из СССР». Андрей Магера отмечает, понятно, что целью этого документа было получение Ельциным и его окружением реальной, а не декоративной власти. Поэтому эта Декларация РСФСР приближала как распад СССР, так и способствовала восстановлению государственной независимости Украины.«Поэтому, сегодня годовщина начала реального развала СССР и заодно дата 12 июня 1990 привела впоследствии к появлению нового субъекта международного права – Российской Федерации, государства, которому, в отличие от Украины, не суждено в 1945 году стать соучредителем Организации Объединенных наций. Это и есть парадокс: государство, которое не является соучредителем ООН, непонятно с какой стати занимает место постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», – резюмировал Магера.