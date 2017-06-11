Дипломат: Украина до сих пор является стратегическим партнером государства, которое оккупировало более 7% нашей территории

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Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в Facebook пишет о том, что для тех, кто за визовый режим с РФ следует напомнить, что согласно первой статье Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 31 мая 1997 отношения между нашими странами основаны на «... стратегическом партнерстве ...».Как пишет Вадим Трюхан, это же вдуматься только – Украина до сих пор является стратегическим партнером государства, которое оккупировало более 7% нашей территории и виновно в гибели 10 тысячах наших граждан. Иными словами, - наш стратегический партнер – государство агрессор, которое ведет войну против нас же. Вот где разрыв шаблона. Возникает логичный вопрос – почему наши народные депутаты стыдливо умалчивают эту тему? Ведь еще в 2014 году господин Луценко заявлял о намерении денонсировать настоящий Договор, однако «обещанного три года ждут...», как известно.«Еще что меня лично удивляет – так это отсутствие настоящего Договора в перечне действующих украинско-российских международных договоров, которые висят на сайте Посольства Украины в России. Похоже, что коллеги уже его по тихому «денонсировали». Напомню, что так называемые соглашения по Черноморскому флоту Россия денонсировала еще в 2014 году», – резюмировал дипломат.