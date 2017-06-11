Блогер: хочу, чтоб каждый украинец, вернувшийся из ЕС понял, что так жить, как сейчас живем мы – нельзя

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Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вот это вот все нытье а-ля «да кому нужен тот безвиз, когда у людей денег нет», «да ничего это не даст, ведь кому надо, те уже все там были и по визам» и «будут заворчачивать назад – а вот, смотрите, уже завернули первого!» - были вполне себе ожидаемы и прогнозируемы изначально. Екатерина Золотарева подчеркивает, никто и не надеялся, что целый пласт людей, привыкший к регулярному нытью по любому поводу, вдруг внезапно очнется, сделает глобальные выводы и начнет размышлять адекватно, а не как обычно выискивать в каждом событии «зраду», радуясь малейшим недочетам.«Это уже образ жизни и линия мышления, их не исправить. Так что таких предпочитаю не замечать. Мне лично важны другие люди, а их в моей ленте очень немало – те, которые ждали этого безвиза, чтобы поехать в Европу впервые и посетить сразу несколько разных стран. И я, вспоминая свои личные впечатления, предвкушаю их первое знакомство с парижской Эйфелевой башней. С римским Колизеем и сказочными амстердамскими каналами. А кто-то откроет для себя бесподобное чешское пенное в настоящих пражских пивных, а кто-то полакомится неповторимым венским штруделем», – написала блогер.Она добавляет, что ее огромное желание, чтобы когда они вернутся, они поняли, что так жить, как сейчас живем мы – нельзя и поняли, что все возможно, нужно только захотеть и, что начинать нужно прямо здесь и прямо сейчас. Каждый – с себя, но, в первую очередь, это касается и всей нашей власти. При всей нашей благодарности за те колоссальные усилия, которые были приложены для этой исторической победы, нам жизненно необходимо удержать это доверие к нам на должном уровне, а, значит, многое придется менять в лучшую сторону.