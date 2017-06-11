Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

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Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської князівни, Анни Ярославни – королеви Франції, але в відстоюванні її ідентичності не треба перебільшувати.За словами блогера, ніхто дочку Ярослава у Франції, та, загалом, у Європі, не знав, як «Київську». Була вона Анною «Руською» тож важко зрозуміти розпач українців та зловтіхи росіян з цього приводу. Те, що дочка київського князя звалася «Руською» за назвою країни, в якій володарював її батько, коли ніякої Москви ще й в проекті не було, лише зайвий раз доводить той факт, що самоназву давньої Київської держави та її мешканців – Русь – Московщина в нас пізніше нахабно поцупила.«Відкрийте хоча б Вікіпедію з переліками будь-яких європейських королів. Ви там знайдете безліч «Людовиків Французьких», «Едуардів Англійських», «Іаковів Шотландських», тощо. І при тому – жодного «Людовика Паризького», «Едуарда Лондонського» чи «Іакова Едінбургського». Монархи середньовіччя мали в якості головної ознаки свого високошляхетного становища назву країни, яку вони очолювали. Чи ви хочете сказати, що Ярослав Мудрий свого часу панував лише в Києві?», – резюмувала блогер.