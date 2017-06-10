Дипломат предложил интересную альтернативу визовому режиму с РФ

Украине не нужно вводить визовый режим с Россией, - достаточно сделать так, чтобы пересечение границы осуществлялось только по биометрическим паспортам. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил дипломат Вадим Трюхан.
Он отметил, что можно ввести некоторые изменения в закон, и вычеркнуть из Соглашения о безвизовом пересечении границы пункт об обычных загранпаспортах и внутренних паспортах, определив, что пересечь границу можно будет только с биометрическим паспортом. «Введение пересечения границы по паспортам с биометрикой – это целиком логичный и простой шаг, который давно назрел и перезрел. В данном случае, я не вижу никаких угроз для России и Украины», считает Трюхан.
Напомним, что ранее Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства, заявил о том, что МИД Украины готов к введению визового режима, если будет принято соответствующее решение. Однако многие эксперты называют такие действия очень рискованными для страны, и утверждают, что решение нужно тщательно обдумать, определив все возможные для Украины последствия.