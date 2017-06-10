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Кенигштейн: декоммунизацию нужно начинать не с переименований, а с капитального апгрейда инфраструктуры

Кенигштейн: декоммунизацию нужно начинать не с переименований, а с капитального апгрейда инфраструктуры
Илья Кенигштейн, управляющий партнер Creative Quarter, прокомментировал переименование улиц в Киеве, отметив, что в любом европейском городе постоянно ведутся ремонтные работы, чего не скажешь о столице Украины, и в первую очередь, Киеву нужен апгрейд инфраструктуры, а не декоммунизация.

Как информирует replyua.net, об этом Кенигштейн написал на своей странице в Фейсбуке. «Можно спорить по поводу того, в честь кого назвали улицу или проспект – в честь Шухевича или Маска, суть от этого не поменяется: дороги и улицы в Киеве убиты настолько, что вообще неизвестно, чего от этого переименования больше – пользы или вреда», отмечает он. По его словам, ямы на дорогах и их убитое состояние – это не знак уважения к тому, в честь кого была названа улица, а настоящий позор.

«Декомуннизация города должна начинаться с капитального апгрейда инфраструктуры, а не с переименования улиц. Постоянные скандалы вокруг Киевавтодора, руководители которого закупают материалы по завышенной цене и получают откаты в офшоре, на фоне всех этих переименований выглядят циничной насмешкой над всеми участниками этого спора», добавил Кенигштейн.
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