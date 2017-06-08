Журналист: заявления Трампа об увеличении военных расходов США в Европе обнадеживают

Известный украинский журналист и блогер Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что в связи с решением нашей Верховной Рады о приоритетности вступления в НАТО важно вспомнить интересный факт. После недавнего спича президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, где он критиковал членов организации за то, что они не тратят до 2 процентов ВВП на оборону, они зашевелились. Ґенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что Трамп собирается представить бюджет, в котором увеличит военные расходы в Европе до 40 процентов. Он также сказал, что ожидает от лидеров стран НАТО, что они поддержат инициативу, которая предусматривает, что каждый член организации предоставит подробный отчет о прогрессе в увеличении расходов на поддержку организации.
«Вот так. Между тем, пресса критиковала Трампа за резкости. Однако, например, дипломатический Обама не смог добиться от НАТО то, о чем сказал Трамп. После этой информации об увеличении расходов на 40 процентов американских расходов на оборону в Европе, как относиться к словам Меркель о том, что Европа должна полагаться на собственные силы? Кстати, председатель Европейского Совета Дональд Туск, будто оппонируя фрау канцлер, сказал, не называя имени, первое впечатление после выборов и впечатления со СМИ не совпадают с тем, что есть в реальности», – отметил Юрий Луканов.
Он добавляет, что Трамп отнюдь не святой. Он делает много глупостей. Собственными руками дает основания себя критиковать, но его позиция по Украине, когда он требует от Путина вывести войска из Донбасса и вернуть Крым, обоснованно устраивает. Устраивает также и его стремление увеличить военные расходы для Европы.