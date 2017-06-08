Блогер о Тимошенко, Ляшко: кем нужно быть, чтобы так ненавидеть людей?

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Известный украинский блогер и журналист Екатерина Золотарева на своей странице задается вопросом, кем нужно быть, что всячески пытаться «завалить» медицинскую реформу. По словам блогера, увидев голосование в Верховной Раде по реформе и тому, как яростно эта система аки безжалостная старуха с клюкой, унесшая жизни сотен тысяч украинцев, вцепилась в нас своими гнилыми зубами, становится одновременно и жутко, и мерзко.«Я не знаю, кем надо быть, чтобы не хотеть сломать этой системе хребет? Кем надо быть, чтобы даже несмотря на возможную неидеальность законов, не понимать – дорогу осилит идущий, а в случае с такими серьезными соперниками, сидеть и ждать чуда в виде идеальной реформы не просто инфантильно, а попросту преступно? Кем надо быть, чтобы отстаивать интересы этой людоедской клоаки? Кем?», – задается вопросом Золотарева.По ее словам, очевидно, что надо быть Тимошенко, Ляшко и некоторыми медведчуковскими интересантами – людьми, которым просто плевать на украинцев. Блогер отмечает, что хочется надеяться, что на следующих выборах это отношение выявится как взаимное.