Мустафа Найем: вручение повестки Шабунину – странная провокация для бедных, которая порочит честь военных

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Нардеп и журналист Мустафа Найем прокомментировал инцидент с вручением повестки из военкомата главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. По словам Найема, вряд ли кто-то когда-нибудь видел, чтоб орден Героя Украины давали под камеру и насильно или есть где-то легенда, что насильно отвели в рай, таких легенд никто не видел и таких легенд не существует.По словам нардепа, когда возвращаются ребята с фронта – мы же все говорим, что они молодцы, правильное дело делали и тут пара ребят решили на камеру имитировать передачу повестки в военкомат. По мнению Мустафы Найема, это говорит о том, что эти ребята проецируют свои ценности на Виталия Шабунина. «Они боятся идти на войну или они там были, чтоб потом бить себя в грудь и посылать туда тех, кто не был? Это ведь неправильно, это как разбавить золото алюминием и использовать, скажем, в рычагах для автомобиля. Для меня было за честь служить там и я бы не отправлял туда в ссылку. Давайте создавать ценность, что это – привилегии», – написал журналист.По его мнению, глупая и очень странная провокация для бедных получилась с Шабуниным, ведь многие могут подумать, что быть военным и защищать страну – это непрестижно, многие так могут подумать, просмотрев видео с вручением повестки Виталию Шабунину.