Палий: пропагандистский миф России о нации селян не выдерживает критики

Известный аналитик Александр Палий на своей странице в Фейсбуке пишет, что пропаганда России о том, что украинцы – это нация селян, уже не выдерживает никакой критики, передает replyua.net.
«Россия не может похвалиться непрерывной урбанистической культурой, которая существует в Украине с незапамятных времен. В качестве примера приведу Галичину - там есть маленькие городки, где есть ратуша, городская площадь, рынок – все то, что свидетельствует о городской жизни, в том числе и культурной», отмечает Палий. Также он просит показать российские города с тысячелетней историей, однако в РФ этого не сделают, поскольку у них отсутствуют такие города.
«Россия никогда не знала Магдебургского права, чего не скажешь об Украине. Когда рассказывали о том, что кто-то нам что-то принес – культуру и технику, вы посмотрите на Сибирь. Там все что угодно построено украинскими руками», добавил аналитик. По его словам, даже Саяно-Шушенская ГЭС носит имя Петра Непорожнего – украинца, который в СССР занимал пост министра энергетики.