Блогер: «томагавкнути» аеродром у Сирії вмовила президента США Дональда Трампа його донька Іванка

Журналісти пишуть про те, що «томагавкнути» аеродром у Сирії президента США Дональда Трампа вмовила його донька Іванка. Слов'янське ім'я доньки президента США має просте пояснення, її мати – чешка і уродженка соціалістичної Чехословакії. Москві час серйозно напружитися – танки у Празі їй боком вилазять ще й досі. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише український блогер Дмитро Вовнянко.
Блогер наголошує, що Москві та особисто президенту РФ Путіну час напружитися ще більше, адже нинішня дружина Дональда Трампа – словенка, тобто з великою долею вірогідності не має теплих почуттів ані до Сербії, ані до союзної їй Росії, а до персонажів типу Гіркіна – й поготів, а в Сполучених Штатах ще стільки томагавків, зауважує Вовнянко.
Зазначимо, ряд ЗМІ повідомили, що Іванка нібито чинила тиск на Овальний кабінет, в результаті чого реакція адміністрації США виявилася навіть сильніше, ніж очікувалося. Сама дочка президента пізніше написала у своєму Twitter, що пишається рішенням Трампа про нанесення удару по Сирії. Раніше експерти висловили думку, що вплив на Трампа, швидше за все, зробив і чоловік Іванки – бізнесмен Джаред Кушнер.