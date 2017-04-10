Эксперт объяснил, почему западные эксперты довольны работой Гонтаревой, а украинцы – нет

Известный украинский политический аналитик и экономист Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что не удивительно, почему так довольны главой Нацбанка Валерией Гонтаревой на Западе. Блогер отмечает, что стоимость активов в растущей экономике +5-7% в год значительно выше, чем в умирающей экономике со смешными темпами роста+2%. Уничтоженные миллиарды гривен юридических лиц и государственных предприятий в условиях отсутствия кредитования делают их привлекательными для скупки и спекуляций, что интересно западным инвесторам.
«Это я уже молчу о целой череде уголовных дел, которые должны быть возбуждены по факту лояльности к нужным банкам, «дерибану» залогов и так далее. Надеюсь, что компетентные органы разберутся с этим, пока руководство НБУ не сбежало в Россию в полном составе», – написал Тарас Загородний.
Он отмечает, что нельзя сказать, что для украинцев Гонтарева сделала все возможное, чтобы те почувствовали доверие к НБУ, потому что главная функция любого Нацбанка – это поддержка экономического роста и занятости, а не «очистка» и прочая муть, которой прикрывался «дерибан» банков с украинским капиталом. Вторая главная функция НБУ – это возврат доверия к банковской системе, чтобы люди начали нести свои деньги и оживлялось кредитование. Доверие к банкам и лично к руководству НБУ в отрицательных значениях. «Макроэкономическая стабильность», которой козыряет НБУ была достигнута за счет убийства реального кредитования. Нет кредитования – нет инфляции. Дальше по кругу – еще большее падение – еще ниже инфляция.