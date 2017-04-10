Эксперт: еще Янукович знал о проблемах «Привата», но побоялся браться за него, а Гонтарева – нет

Член Совета НБУ, профессор экономики в Питтсбургском университете Тимофей Милованов на своей странице в Facebook пишет о том, что за три года после Евромайдан, он не встречал сильнее человека среди правительства и регуляторов чем Валерия Гонтарева, которая пошла против «Привата», проблемы которого были известны еще Януковичу, но тогда тот побоялся, а Гонтарева – нет. «Я видел часть процесса принятия решения по «Привату», боялись все, кто мог, пытался отстраниться. Другие пытались отложить, затянуть процесс. Гонтарева «буйствовала», искала поддержку у всех кого можно, называла вещи своими именами, и обвиняла людей в безответственности перед страной», – написал Тимофей Милованов.
По его словам, цена «Привата» высока. Это черный пиар, разорена публичная репутация, физические, психологические и другие угрозы Гонтаревой и ее команде. «Приват» не единственный банк. При Гонтаревой, НБУ закрыл много неплатежеспособных и мошеннических банков, которые не хотели показывать своих истинных владельцев или дополнять капитал, чтобы быть более стабильными. НБУ перешел на систему принятия решений через комитеты, создал систему «checks and balances», нанял на работу много профессионалов, и сократил тысячи позиций.
«Я могу еще много говорить о стабилизации инфляции, накопление резервов, о сотрудничестве с МВФ. Могу также добавить о характере и о графике Валерии Гонтаревой. У нас было много разговоров о реформаторов-камикадзе, но пока я увидел только одного камикадзе – Валерию Гонтареву», – подытожил эксперт.