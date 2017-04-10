Блогер: вот бы реформы Нацбанка, да в другие отрасли – жизнь украинцев была бы намного лучше

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Украинский блогер Дмитрий Гейко на своей странице Facebook пишет о том, что несмотря на критику, которая словно из рога изобилия лилась на Валерию Гонтареву, хочется выразить благодарность уже экс-главе Нацбанка за ее работу на посту главы. Она приняла НБУ в ужасающем состоянии, когда все ждали его краха. Национальная банковская система была спасена, очищена и реформирована в тесном взаимодействии с президентом, премьерами и министрами финансов. Золовалютные резервы превысили 16 млрд. долларов и продолжают расти. МВФ и другие международные финансовые организации высоко оценивают ее работу. Она настоящий профессионал – так говорят настоящие международные независимые эксперты, а не проплаченные критики.«Все реформы пришлось проводить с оголтелым сопротивлением олигархов и бизнесменов не желающих лишиться кормушек и «прачечных» в виде карманных банков и недовольством недалеких граждан, уверенных, что курс доллара определяет глава Нацбанка. СМИ тоже отличались «объективностью и непредубежденностью». Психологически выдержать это давление и потоки грязи было очень непросто», – написал блогер.Он высказал надежду, что президент Порошенко найдет Гонтаревой достойную замену. «Если бы реформы во всех сферах проводились так же быстро, профессионально и последовательно, мы бы уже сейчас жили значительно лучше, справедливо заметила Гонтарева», – резюмировал Дмитрий Гейко.