Блогер: Гонтарєву скинули – тепер святкуємо разом з Тарутою, Коломойським і Ахметовим

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Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що був на чолі Нацбанку пан Соркін. Коли він йшов з посади, «професійні українці» раділи, мов російська «вата» після обрання Трампа: тепер заживемо – кричали вони. Коли з посади йшов наступник Соркіна пан Кубів, «професійні українці» не могли натішитися і порвали три баяни: от тепер заживемо. Йде з посади Гонтарєва. «Професійні українці» аж шаленіють: от тепер точно буде всім щастя. «А що тепер, шановні «ватники»? Що тепер? Ви «долар по 8» отримаєте? Ні. Зміну монетарної політики? Та ви не знаєте, що цей термін означає! Зниження цін на базарі? Так відкрию вам таємницю: Нацбанк на базарні ціни не впливає ніяк. І курс та кількість долара в обмінниках залишиться та ж сама», – цитує блогера replyua.net.За словами Павла Правого, окрема весела тема: «Она ж наворовала себе». «Ватники» уявляють собі Нацбанк як установу, де у сейфах навалом лежать гроші, а у підвалах золоті злитки горою – бери і клади у чувал. Дістала така Гонтарєва з кишені в`язку ключів, спустилася у підвальчик, навантажила у валізу золота, та й вивезла «под покровом ночи» у службовому авто. «Найбільша таємниця, панове ватники в тому, що в Нацбанку можна вкрасти хіба що степлер, маркер та файл для паперів, а все інше: золото, діаманти, срібло, рубіни, сапфіри зберігається у Державній скарбниці. Це дійсно підрозділ Нацбанку, але він має своє начальство і Гонтарєву туди просто так не пустять», – зазначив Павло Правий.Блогер зауважує, що пояснювати «експертам», що вони допомогли звільнити Гонтарєву панам Таруті, Коломойському і Ахметову – тим самим олігархам, проти яких «вата» веде шалену диванну боротьбу – даремна справа. Вакуум - це вакуум.