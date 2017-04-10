Блогер: сторонники отставки Гонтаревой будут разочарованы

Украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, тем, кто добивался отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой придется разочароваться в нескольких вещах. Первая из которых – это вера в то, что вернется доллар по 8. По мнению блогера, эти люди живут в своем розовом мире и не видят новой конфигурации, в которой оказалась государство, пятую часть бюджета должно тратить на поддержку «оборонки». Во-вторых, государство всегда было ориентировано на металл, уголь, «Донбасс всех накормит» и теперь вынуждено ориентироваться от этих индустриально-колхозных «наивняков» уровня 70-х годов прошлого века.
Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, что сторонникам отставки Гонтаревой также придется престать верить в то, что придет некий Виктор Ющенко на пост главы НБУ и наведет порядок. Тот момент, когда политические трупы надо оставлять в склепах, а не заниматься политической некрофилией.
«В довоенные времена, когда экономика шла в рост, за определенное время до накачки ситуации «фашизм не пройдет» на Востоке и Юге, за определенное время до того, как ФСБ и местные коммуняки начали реально раскачивать ситуацию в Крыму можно было работать в Нацбанке и не получать столько критики. Я уже не говорю, что собственно, Ющенко воскресил Януковича и привел на СНБО гинекологшу Богатыреву», – отметил блогер.