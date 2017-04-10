Блогер рассказал, когда украинцы по справедливости оценят работу Гонтаревой

Украинский блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook пишет, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева стала первой женщиной на этом посту, она приняла Нацбанк в то время, когда часть территории Украины уже была оккупирована, а на другой – шли тяжелые бои. Она хорошо знала, что после хозяйствования «регионалов» и после боев на Майдане, денег в стране – нет, что бои идут на территориях, где значительная часть украинской экономики, что армии по-факту в стране нет, - а значит будут нужны баснословные расходы на оружие, на переоборудование, на переодевание, увеличение зарплат.
Блогер пишет, что Гонтарева также понимала, что в таких условиях ни о каком улучшении экономики речи идти не будет, что экономить придется на всем и вся, что инфляции не быть – не может, что будет и девальвация, и обеднение населения, а обвинять в том будут ее. Она знала, что надо чистить Нацбанк, надо рвать интересы, надо наживать себе новых, новых и новых врагов.
По словам Дмитрия Вовнянко, несмотря ни на что Гонтарева приняла вызов. Минимум трижды враг пытался положить украинскую валюту искусственно и посеять экономический хаос внутри страны и все попытки врага пошли бесполезно. Украинский Нацбанк – устоял. «Пройдут времена. Те, кто сейчас болтает – сам станет властью и сам блеснет умениями и талантом. Украинцам будут с кем сравнить и только тогда достойно оценят то, что сделала Валерия Гонтарева – глава Нацбанка воюющей Украины», – подытожил Дмитрий Вовнянко.