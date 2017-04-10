Айдер Муждабаєв: в Україні існує загроза зникнення для двох мов

У своєму блозі для сайту «15 минут» відомий журналіст Айдер Муждабаєв пише про існування загрози існування для двох мов - української та кримськотатарської, передає replyua.net. «Знову почалися ці ... «мовні дискусії». Ніякої загрози російській мові в Україні не було і не існує. Це я кажу як її носій, і, сподіваюся, не найгірший», - наголосив журналіст.
За його словами, українську мову знищували століттями, в результаті нею розмовляють далеко не всі українці. А кримськотатарську мову знищували століттями і продовжують знищувати, в результаті нею володіють ще менше кримських татар.
«Загроза всім нам виходить від «руського міра», який впроваджується до нас, у тому числі, через Росспівробітництво (треба було гнати з України давно) під виглядом культурних заходів. Ось за що і проти чого ми повинні боротися. А ціну «захисникам російської мови» під різними соусами ми знаємо завдяки подіям у Криму і на Донбасі, це найточніший маркер тих, хто працює проти України всередині країни. Мій життєвий досвід і наявний мозок підказують, що ніякої «гуманітарної сторони питання» тут немає, це просто служба Кремля, без варіантів», - наголосив Муждабаєв.