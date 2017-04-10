Експерт: нова брехня Тимошенко не може не викликати посмішку

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Український політичний експерт Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що Юлія Тимошенко бреше, бреше завжди, про все, і в суттєвих питаннях, і в дрібницях. Як пише експерт, сьогодні був продемонстрований один типовий приклад цієї брехні під час Погоджувальної ради, на якій можна було почути натхненний спіч Тимошенко про її боротьбу проти ринку землі та черговий план провести якийсь там референдум.За словами Чорновола, вже за традицією сталася перепалка відомих політиків. Ляшко тицьнув Тимошенко носом у підписаний нею ж урядовий законопроект «Про ринок земель». Пані взяла репліку й заявила, що все це брехня, ніколи нічого подібного вона не пропонувала, а ринок земель бачить і бачила лише у формі викупу державою земельних паїв від тих власників, які їх хочуть позбутися, та ще через якусь неконкретизовану підтримку фермерства.«Я людина скурпульозна, законопроекти читав і нині переглядаю, а цей урядовий проект дуже добре пригадую. Ви самі зможете з ним ознайомитися в архіві на урядовому порталі. Так от, законопроект Юлія Володимирівна внесла до Ради 28 лютого 2008 року. Він не був проголосований, оскільки ряд його норм – продаж сільськогосподарських земель іноземним громадянам, іноземним державам і особам без громадянства були настільки провокаційними, що викликали загальний спротив у всіх, окрім членів «Батьківщини», але Юлія Володимирівна не відкликала й не вносила змін до свого законопроекту. Його з Ради відкликав уже уряд Азарова в березні 2010 року», – зазначив Чорновіл.