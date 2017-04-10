Експерт оцінив вірогідність початку Третьої світової війни після запуску США «Томогавків»

Політичний оглядач Богдан Суходольський вважає, що запуск США «Томагавків» варто розцінювати лише як дипломатичний крок, при чому, дуже ефективний, передає replyua.net.
«Першим і відразу ж убивчим фактором на користь моєї позиції є відсутність жорстоких лідерів, по типу Сталіна чи Гітлера, які змогли б повести за собою цілий народ, навіть на смерть. Добре, що ні в США, ні в Росії не спостерігається культу особи, незважаючи на те, що в другій всі сили і кошти були спрямовані на досягнення саме цієї мети. Більш того, жодна ідеологія (принаймні в цивілізованих країнах) не здатна вороже налаштувати один народ проти іншого, з якою б силою і завзяттям її не намагалися вселити, адже левова частка світового населення вже досить розумна, щоб зайняти позицію пацифіста», - пише в своєму блозі експерт.
Також Суходольський зазначив, що історія неодноразово приводила наочні приклади того, що режим, побудований на ненависті і агресії, приречений на занепад. Також, не варто наводити як приклад Другу світову війну, з тієї простої причини, що більшість передумов до неї були викликані невблаганним механізмом пропаганди, а альтернативного джерела інформації не існувало. Зараз же, кожен може розглянути відразу кілька точок зору, побувати, так би мовити, по обидва боки барикади, впевнений політолог.