Волох: не знаю, сколько украла Гонтарева, но она сделала многое для страны

Эксперт Карл Волох на своей странице в Фейсбуке прокомментировал отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, передает replyua.net.
«Не знаю, сколько Валерия Гонтарева украла – на рефинансе и на ликвидации банков, а также на остальных банковских шалостях. Не знаю даже, крала ли она, но не исключаю этого. Я также не собираюсь вести споры о том, плох или хорош плавающий курс Гонтаревой для развития украинской экономики. Этот вопрос дискуссионный, и, наверное, превышает мой уровень компетентности», отмечает Волох. Однако, по его словам, Гонтарева смогла многое сделать для укрепления всей финансовой системы Украины.
«Она сделала невероятно много, и этот факт может подтвердить любой независимый западный эксперт. А еще я слышал от влиятельных людей, насколько решительно Гонтарева посылала руководство страны, если ей казалось, что предлагаемое им может нести риски для той отрасли, за которую она несет ответственность. Хочется надеяться, что у Гонтаревой будет преемник с яйцами, сопоставимыми по чугунности и величине», добавил эксперт.