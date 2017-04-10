Карл Волох: надеюсь, у преемника Гонтаревой будут яйца сопоставимые по величине и чугунности

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Финансисты уже заявили, что отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой может привести к лихорадкам на межбанке. По мнению общественного активиста и блогера Карла Волоха, никто не может предположить, сколько украла Гонтарева – на ликвидации банков, рефинансировании и прочих традиционных нацбанковских шалостях, сложно даже предположить, украла ли вообще она что-то в результате многих операций.«Я не стану также вести споры, хорош или плох для развития экономики ее «плавающий курс» - ибо вопрос этот, как минимум, дискуссионный и, вероятно, превышает мой уровень компетентности, но сделала Гонтарева для укрепления финансовой системы страны невероятно много. Это вам подтвердит любой независимый западный эксперт. Именно независимый, а не имеющий свой интерес в Украине», – отметил Карл Волох.По его словам, по инсайдерской информации от многих влиятельных людей, можно сказать насколько решительно Гонтарева посылала всех руководителей страны, если считала, что предлагаемое ими может нести некие риски для отрасли, за которую она отвечала. «Надеюсь, у преемника будут яйца сопоставимые по величине и чугунности», – подытожил блогер.