В случае с Гонтаревой чуда не произошло, но ей удалось убрать старые «рыговские» мойки, – блогер

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Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что отставка главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, увы, давно не новость. По словам блогера, как не странно, но очень жаль, что Гонтарева уходит, хоть по-другому и быть не могло. Ее вклад в развитие страны огромен, его сложно переоценить. Она реальный реформатор, а реальных реформаторов у нас ненавидят. Как когда-то сказал Коболев, просто их изначально было слишком мало, чтобы выстоять, чтобы противостоять постоянным нападкам и информационным атакам.«Сопротивление старой системы слишком велико и защищаться эта наша старая система привыкла единственно понятным ей способом: заливать любого человека, представляющего для нее реальную опасность, потоками говна, лжи и грязи. В случае с Валерией Гонтаревой чуда не произошло и информационная атака против нее началась тут же, как только она начала убирать старые «рыговские» мойки», – написала Золотарева.Она добавляет, что специалисты распишут подробную аналитику, а адекватным украинцам остается лишь поблагодарить Валерию Алексеевну за работу и за то, что она в числе некоторых других людей не позволила стране не скатиться на дно.