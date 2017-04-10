Казарин: огромная пропасть между реальностью и тем, как представляет ее общественность

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Павел Казарин пишет о том, что недавно главный редактор новостей Датского общественного вещания заявил о том, что СМИ в погоне за кликами формируют у людей однобокое представление о мире, но с этим можно поспорить, информирует replyua.net.
«В прошлом году в войнах погибло наименьшее число людей, и это, несмотря на войну в Сирии! В прошлом году был наименьший шанс погибнуть при теракте с 1954 года, а в Европе было совершено наименьшее количество убийств. А еще самое большое число женщин стало получать образование. Существует огромная пропасть между действующей реальностью и тем, как представляет ее общественность», пишет Казарин.
По его словам, недавно проводились опросы, и, к примеру, во Франции люди думают, что в их стране живет больше 31 процента мусульман, а на самом деле их только 8 процентов. «Американцы уверены, что уровень безработицы – 32 процента, а на деле всего 12 процентов», отмечает Казарин.