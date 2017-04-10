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Блогер: ніякої Третьої світової не буде – буде сюжет з казки-анекдоту про «Вовка семеро козенят»

Блогер: ніякої Третьої світової не буде – буде сюжет з казки-анекдоту про «Вовка семеро козенят»
Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що деякі росіяни не можуть знайти собі місця у зв’язку з атакою Трампа по Сирії, тому кричать, що попереду Третя світова війна і як вже стало традицією, звинувачують «бенрівців, піндіосів, жидів і «світову закулісу». За словами Павла Правого, ніякої Третьої світової не буде, нехай росіяни вчать історію. Перша світова йшла між потужними коаліціями: Антанта у складі Росії, Британії, Франції та ще 24 держав включно з присталими до коаліції США, а з іншого боку – Четверний союз: Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина з купою примкнулих пізніше нових держав.

За словами Павла Правого, у Другій світовій державам Осі – Німеччині, Італії та Японії з десятком інших союзників протистояла потужна коаліція країн від США і Канади до Мексики та Ефіопії. «Хто підтримає Росію зараз? Де коаліція? Де її союзники? Болівія? Сирія на чолі з фашистом Асадом? Зімбабве на чолі з людожером Мугабе? Навіть прихильний нейтралітет Китаю, конкурента США в Азійському регіоні останніх 20 років «дипломатичний геній» Путіна та Лаврова примудрилися втратити», – написав блогер.

Він наголошує, що кричати, вирячивши очі, «Смогли в 1945 – сможем еще раз» російська «вата» може лише тому, що під час Другої світової за режимом Сталіна стояла надпотужна економіка США, завдяки якій у радянських солдат було чим і з чого стріляти. Третина зброї була американською, половина алюмінію та 4/5 тушонки, не рахуючи спирту і автомашин, цукру і радіостанцій, бавовни і смальцю, олова і літаків, а, що Росія сьогодні отримає від свого гіпотетичного союзника Зімбабве? І як ті банани везти з Африки? «Тож, не хвилюйтеся, панове «міжебратья» - ніякої Третьої світової не буде. Буде сюжет з казки-анекдоту «Вовка семеро козенят», – підсумував блогер.
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