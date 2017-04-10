Портников пояснив, яка доля очікує окупований Донбас

У своїй статті для «Радіо Свобода» журналіст Віталій Портников стверджує, що окупованим територіям Донбасу доведеться повторити долю Абхазії та Південної Осетії, які російський президент Володимир Путін «подарував» своїм партнерам з КДБ, інформує replyua.net. Таким чином експерт прокоментував «вибори президента» у Південній Осетії які відбутися напередодні, дев’ятого квітня.
При цьому, Віталій Портников зауважив, що навіть переглянувши репортажі про життя «республік» на російських телеканалах, жодних сумнівів не залишається у тому, що буквально за кілька десятків кілометрів від столиці Грузії люди живуть в умовах злиднів та розрухи.
«В даний час у Південній Осетії проживає не більше двох третин мешканців, які перебували тут ще до початку війни. Грузин вигнали з рідних місць після проведених етнічних чисток за участі окупантів та їх помічників. У своїй «республіці» осетинам немає чого робити, оскільки значна їх частина віддає перевагу жити і працювати у сусідній Росії», - пише він. В той же час, продовжив Портников, права на власне майбутнє не мають і ті, хто там залишився.