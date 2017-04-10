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Сергей Фурса: Валерия Гонтарева уходит и я хочу сказать ей спасибо

Сергей Фурса: Валерия Гонтарева уходит и я хочу сказать ей спасибо
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке. Валерия Гонтарева уходит и это плохая новость, потому что уходит человек, который дальше других продвинулся на пути реформирования в Украине. Национальная Банк стартовал раньше всех, в июле 2014 года и сделал больше всех, как на пути реформирования самого себя, так и по реформированию сектора и это может быть очень плохой новостью, если мы увидим в кресле главы НБУ не того человека. Об этом на своей странице в Facebook пишет финансовый эксперт Сергей Фурса.

«Люди, которые должны сказать ей спасибо, будут осыпать ее проклятиями. Люди, которые просто не понимают… На самом деле это судьба всех знаковых реформаторов, их не любят. Это характерно для реформ во всем мире во все времена. Если ты попытался изменить систему, то ты испортил жизнь очень многим людям, но есть группа людей, их немного и они понимают. МВФ, Мировой Банк, международные инвесторы, банкиры в Украине. Они все аплодируют Валерии Гонтаревой. Они всегда и везде будут приводить реформу НБУ, как пример», – отметил Сергей Фурса. По его словам, Гонтарева оказалась почти единственным человеком в Украине, у которого одновременно есть мозги и яйца и лишь немногие люди понимают, с каким ворохом проблем столкнулся НБУ.

«Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за жесткую монетарную политику. Это сложные слова, которые мало кто понимает, но именно такая политика позволила не упасть глубоко, не стать Венесуэлой. Спасибо за то, что все пожелания напечатать деньги были отправлены в мусорную корзину. За то, что пока она была главной не было шансов у тех людей, которые продвигали идею дать кредит под нужную ставку нужным людям. Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за то, что была завершена вакханалия с рефинансированием. Да, ликвидность банков продолжала поддерживаться. Да, часть этих денег выходила за границу, но, если мы посмотрим на цифры, то с момента прихода Валерии Гонтаревой в Нацбанк объемы рефинансирования банков неуклонно снижались», – написал Сергей Фурса. Он отмечает, что Гонтаревой нужно также сказать спасибо за «ПриватБанк». Если бы не старания Нацбанка, пирамида имени Игоря Коломойского продолжала бы работать, грозя, рано или поздно, похоронить под собой весь банковский рынок. Валерия Гонтарева единственной провела настоящую деолигархизацию в стране, которая ненавидит олигархов и получила еще больше ненависти от людей. Валерия Гонтарева провела реформу Нацбанка, нигде и никто в Украине так кардинально не реформировал свое собственное ведомство, предпочитая сделать косметический ремонт.
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