Политолог: забудьте очередную страшилку, в меморандуме Украины с МВФ речь не идет о закрытии больниц

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Медицинская, пенсионная и земельная реформы – пожалуй, наиболее значимы для страны и ощутимы для каждого гражданина. Очень важно вести дискуссию между политиками, между политиками и обществом, а, чтобы был реальный диалог, для начала необходимо давать адекватную оценку ситуации и сути предложений, без слоя «политической штукатурки», «зрад і перемог». Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Олеся Яхно.По ее словам, некоторые политики говорят, что в меморандуме Украины с МВФ речь идет о закрытии больниц, что не соответствует действительности. Речь идет о проведении реформы системы здравоохранения и эффективном использование бюджетных средств, которые направляются в эту сферу. Какой будет сама реформа – полностью зависит от украинских политиков и не только представляющих коалицию, но и оппозицию и украинских граждан. Правительство, в свою очередь, сделало следующие шаги. Во-первых, утвердило и в ближайшее время передаст в парламент пакет законопроектов по реформе здравоохранения. Во-вторых, предлагает изменить систему финансирования здравоохранения – финансировать не стены и кровати в больницах, а предоставление конкретной медицинской помощи конкретному человеку. В-третьих, предлагает четко определить гарантированный пакет медицинской помощи, которую человек действительно сможет получить бесплатно.«Правительство предлагает упорядочить сеть существующих медицинских учреждений. Именно местные общины будут решать, какой будет сеть медучреждений в их округе. Кабмин взял на себя обязательство ввести в 2017 году возмещения стоимости лекарств, программа «Доступные лекарства», пусть и с шероховатостями, но все же начала работать. С апреля лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы можно получить в аптеках бесплатно или с незначительной доплатой», – подытожила политолог.