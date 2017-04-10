Российский блогер оскорбил Константина Меладзе, подобрав самые гнусные выражения

Музыкант Константин Меладзе произвел колоссальное и неизгладимое впечатление на блогера Владимира Голышева, появившись в российском проекте «Голос. Дети», и почему-то вывел блогера из себя. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, у россиянина Голышева почему-то случилась настоящая истерика при просмотре шоу «Голос. Дети» на Первом канале.
Нужно отметить, что Константин приехал в Москву, чтобы поддержать брата Валерия, который является наставником детей, и помочь ему в выборе композиций и постановке номеров. «Украинскоподанный моргающий грузин добрался до наших палестин, и сразу все обосрал своим отработанным движением жопы», пишет Голышев (редакция сохраняет стилистику блогера). «То, что седой Валера только пальчиковая кукла брата, - секрет Полишинеля. Однако мигающее чмо все-таки высунуло картофельный нос из куста. Его запалили все – и дети из команды Валеры, и оператор, который старательно его снимал, и язвительный Нагиев. Он протащил в финал явные ничтожества», пишет блогер в Фейсбуке о Меладзе и, на секундочку, о детях!
«На фоне истерик о колясочнице (это Голышев уже о Юле Самойловой) прикольно наблюдать за грузинской жирной жопой, которая расселась сразу на две страны и срет, срет, срет… Ненавижу», завершил свой эпос Голышев.