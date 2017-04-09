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Блогер: МВФ хочет вытащить наши азартные игры из тени, вопрос – захотят ли украинцы?

Блогер: МВФ хочет вытащить наши азартные игры из тени, вопрос – захотят ли украинцы?
Блогер Сергей Дедковский на своей странице в Facebook пишет о том, что МВФ в своем меморандуме рекомендует Украине в 2018 году легализировать азартные игры, мол, мы вам советуем, а вы дальше сами смотрите, легализировать или нет. При этом не все кредиторы знают, что у нас азартные игры ушли в тень, так называемые «спортлото» открыты на каждом углу, при этом не платят и копейки в госбюджет. Кроме азартных игр в меморандуме есть еще семь пунктов – про упрощенное налогообложение, легализацию добычи янтаря и прочее.

По словам блогера, по сути все пункты о выведении денег из тени. МВФ можно понять. Они должны иметь гарантии возврата своих средств. Из тени ничего не вытащишь. «Украина одна из немногих стран Европы, где запрещены азартные игры. В Беларуси есть казино, в России несколько крупных игровых зон, в Сочи, например. О ЕС говорить не приходиться, потому что там играют везде. В Барселоне пенсионеры рубятся в слоты, в Мадриде бум лотерей, в Праге и Амстердаме отличные казино тоже. В Италии в придорожных кафе стоят слоты», – написал Сергей Дедковский.

Он отмечает, что с приходом к власти Трампа «евроатлантисты» взялись нас «прокачивать», то «безвиз» дадут, то Канада летальное оружие обещает, то НАТО прогнозирует «открытие дверей», то МВФ за нашу экономику берется. «Шутливо говоря, могут искать в нас резервы для борьбы с терроризмом и сохранения ЕС. Потому что всем известно, что Васыль из Жовквы, если один на один с исламистом-террористом выйдет, где-то на Елисейских полях, то всем ясно, кто кого «на Одессу» возьмет, и булавой стукнет», – подытожил блогер.
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