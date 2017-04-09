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Блогер: ракеты «Томагавк» ударили не только по Асаду и Путину

Блогер: ракеты «Томагавк» ударили не только по Асаду и Путину
Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что в Сирии американские ракеты «Томагавк» ударили не только по Асаду и Путину. Такое впечатление, что эта комбинация ударов была направлена даже не против них. Основная точка удара совсем не там, считает блогер. Он обращает внимание на время, когда именно из пусковых установок американских эсминцев вырвались ракеты, а именно в ночь на 7 апреля 2017 года, в тот же день и в то же время, когда в штате Флорида (США) были в разгаре переговоры между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Павло Правый отмечает, что поездка китайского лидера в США – это признание того факта, что среди двух супердержав нынешнего мира Китай по отношению к США является младшим партнером. Это действительно так. Здесь в армиях и ракетах дело, Китай вступил на полосу длительного экономического кризиса, не быстротекущего, а именно – долговременного и системного. «Поэтому – сказал господин Трамп – корейская ядерная программа – это наш жизненный интерес. Вам, господин, Цзинь, хорошо известно, какие придурки сидят в Пхеньяне. Так что давайте, или вы вместе с нами, или мы сами», – написал Павло Правый. Он добавляет, чтобы китайским товарищам было ясно, что США способны за один час сокрушить на территории КНДР все, что угодно, в ходе переговоров американские моряки продемонстрировали в Сирии наглядно, как это будет. Здесь даже демонстрировалась не способность «Томагавков» разбивать железобетонные укрытия. Всем она известна. Здесь другое. Основа ПВО Северной Кореи – древние советские РСК С-75, 180 пусковых установок, представляют угрозу для «Томагавков» примерно такую же, как топор индейца для мужика в танке. Возникает вопрос: чем прикрыть ядерные объекты? У них есть чем. Это советский ЗРК С-300 ПТ, их там целых 16 штук. Практически тот же, который был основой распиаренного Москвой «Купола безопасности» над Сирией, только у корейцев немного древнее.

«Вот вам сигнальчик, демонстрация возможностей, господин Цзинь. Если наши «Томагавки» в условиях постоянной боевой готовности сирийских и российских операторов, в условиях войны, спокойно и без потерь проходят через «Купол безопасности», не замеченные ни хваленым «Панцирем», ни С-300, ни С-400 и все, кроме одной, ложатся точно в цели, прикиньте, что мы можем сделать с корейцами», – написал блогер. По его мнению, по этому атака США по авиабазе в Сирии – это сигнал для Китая: не вздумайте своими С-300 тайно помочь корейцам – видите – не действуют эти российской С-300 и С-400 тоже не лучше, не позорьтесь и не делайте из нас врагов, лучше заберите у корейского лидера его ядерную игрушку, а то поранится и пожар в доме устроит.
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