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Інтриги Тимошенко проти уряду Гройсмана приречені на поразку, – експерт

Інтриги Тимошенко проти уряду Гройсмана приречені на поразку, – експерт
Український політичний експерт Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що наближається річниця від дня обрання чинного складу Кабінету Міністрів під очільництвом Володимира Гройсмана та затвердження програми діяльності Кабміну. Довкола особливості процедури відставки чи відповідальності уряду, а також стосовно можливості відставки окремих міністрів та самого прем'єра наговорено стільки дурниць у стилі Тимошенко та натворено стільки інтрижок, що руга декада весни обіцяє бути жаркою.

За словами Тараса Чорновола, у «Батьківщині» добре знають Конституцію, але ще краще знають, що в них навіть 150 голосів назбирати не вдасться. Що в такому випадку треба зробити? Уникати реальної процедури, на якій нічого крім ганьби не очікує. «Саме тому на минулому тижні, який мав стати апофеозом гучної вистави «Уряд іде у відставку, залишилося 10, 9, 8, 7... днів, чомусь про майбутнє голосування недовіри якраз «Батьківщина» не особливо здіймала шум і старалася перевести увагу на президента, Гонтарєву інших, а можливою недовірою жонглював лише Ляшко, якому тільки б поторгуватися, не виключаю, що ті ж «принципові» радикали ще й за майбутню програму уряду проголосують», – зазначив експерт.

Чорновіл наголошує, що Тимошенко добре розуміє: вона вже перейшла точку неповернення, з нею за один стіл уже ніхто, крім «Опоблоку» не сяде. Тому головне не досягнути результату, а максимально дискредитувати противника та зобразити свою безумовну поразку як наслідок чиїхось інтриг та свавілля, а далі – розбурхувати пристрасті в країні, нарощувати невдоволення, ставити палиці в колеса реформам, особливо тим, які не є соціально болісними.
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