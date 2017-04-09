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Ницой снова устроила скандал из-за украинского языка

Ницой снова устроила скандал из-за украинского языка
Лариса Ницой, известный украинский общественный деятель и писательница, устроила очередной скандал из-за украинского языка, и у женщины случилась истерика.

Как информирует replyua.net, об инциденте Ницой написала на своей странице в Фейсбуке. Писательница отметила, что в Музее сыра в Киеве с ней отказались беседовать на украинском языке. «Хотела у вас заказать экскурсию, но вы проявляете полное пренебрежение. Я звоню, чтобы прийти и потратить свои деньги, а также говорю, что государственный язык для меня принципиален, а вы продолжаете впаривать свой русский. Это полное пренебрежение ко мне с вашей стороны, как к украинке и как к клиенту. Я передумала», пишет она после того, как ей предложили продолжить разговор на русском языке.

«Я прошу вас, кому будет не лень, напишите или позвоните им, объясните, что в Украине украинский язык должен быть по умолчанию, а русский – по просьбе россиян или же их меньшинства», добавила общественный деятель. Напомним, что ранее Ницой устроила скандал в одном из киевских магазинов, поскольку ее не стали обслуживать на украинском языке.
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