Шипилов: санкции будут не только против России, но и против ее союзников

Конгресс Соединенных Штатов собирается ввести новые санкции против России, но теперь они коснутся не только РФ, но и ее ближайших союзников. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Андрей Шипилов, российский публицист.
«Законопроект конгрессменов предусматривает новые санкции против юридических и физических лиц, покупающих ценные бумаги нефтегазовых компаний России, а также занимающихся инвестициями в эту российскую отрасль. Санкции коснутся тех, кто вкладывает в нефтегазовую отрасль больше двадцати миллионов долларов. Под санкции также попадают инвесторы, решившие вложить больше миллиона долларов в строительство трубопроводов», пишет Шипилов. По его словам, это означает, что Соединенные Штаты полностью перекроют реализацию важнейших российских проектов – строительство таких трубопроводов, как «Сила Сибири» и «Северный поток-2».
«Это еще не все. Помимо перечисленного выше, под ограничения, введенные Соединенными Штатами, могут попасть абсолютно все компании и физические лица, которые покупают государственные облигации России, причем даже не важно, на какую сумму», отмечает российский публицист.