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Эксперт: главное условие МВФ – попрощаться с «совком»

Эксперт: главное условие МВФ – попрощаться с «совком»
Украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что украинцам пора уже наконец-то понять, что МВФ предоставляет деньги с двумя условиями. Первое – государство должно показать, что сможет кредит вернуть и не благодаря каким-то жестким мерам и бедствия населения, а путем естественного заработка. Второе – МВФ не традиционная кредитная организация, у них проценты во много раз выше. Это международная организация, которая должна выполнить определенную миссию: спасти в критической финансовой ситуации или помочь развиться и модернизироваться. Опыт у менеджеров МВФ такой, что обмануть их вряд ли возможно и советы они дают проверенные международным опытом.

По словам Тараса Черновила, ничего плохого они нам не предложат. Первое и главное – это попрощаться с «совком», потому СССР распался, и каждая страна, которая сохраняет его рудименты – обречена. Старая пенсионная система уже «умирает», отсутствие рынка земли – отсутствие развития экономики и консервирование крепостничества. С этим багажом страна не только не будет развиваться, но и рано или поздно должна исчезнуть с карты мира. Мы критически близки к государственной катастрофе, поэтому прислушиваться таки надо. Большинство рекомендаций МВФ на самом деле не являются болезненными и социально неблагодарными, потому Фонду часто приходилось работать со странами «всепобеждающего популизма».

«Ну, что население теряет от введения рынка земли? Что потеряют большие латифундисты, агрохолдинги и политики, которые их обслуживают – хорошо известно. А селяне получат быстрый рост стоимости своей земли, дешевые ипотечные кредиты. Мы все получим заметный экономический рост, дополнительные средства в бюджете и разрушения нескольких мега-коррупционных схем», – написал эксперт. По его словам, та же история с большой приватизацией, не зря против нее боролись те нардепы и некоторые экс-губернаторы, которые получают миллионные взятки. Даже при самой дешевой продаже как раз мы хорошо заработаем, потому что вместо растраты из бюджета на убыточные предприятия, получим поступления от налогов. Классический пример положительной реформы по рецептам МВФ – вывод на доходность «Нафтогаза» Украины. «Просто оцените эту цифру – более 110 миллиардов гривен мы больше не платим на содержание коррупционеров, жировавших на «Нафтогазе», таких, как Бакай, Бойко, Лазаренко, Тимошенко и Онищенко», – подытожил Черновил.
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