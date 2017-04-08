Эксперт: детям придется возвращать не нынешние кредиты МВФ, а дорогие кредиты Януковича или газовые долги Тимошенко

Политический аналитик Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что сейчас проходит мощная и хорошо организованная акция против правительства и президента относительно условий получения кредита МВФ. Там прозвучало очень много лжи, начиная с заявлений, последний транш отложили из-за недостаточной борьбу с коррупцией, из-за проблем в НАЗК, а какое-то, особенно одаренный, даже заявил, что из-за выдвижения Нейджела Брауна в аудиторы НАБУ.
«Я раньше думал, что у нас только политики немного «с приветом», а люди мудрые, поэтому был шокирован тем, как каждая тупейшая выдумка разносится среди людей. На самом деле, все очень просто. В ходе подготовки предварительного меморандума МВФ удалось выйти на определенный уровень сбалансированности бюджета и вдруг блокада от лиц, которые, возможно, бессознательно работали на Москву, и захват наших предприятий теми, которые вполне сознательно служат Кремлю. Удар по финансовой системе ощутим. МВФ захотел увидеть скорректированные макропоказатели. Увидел, согласился», – написал Тарас Черновил. Он добавляет, что еще одна ложь или безграмотность, которой нас пугали на прошлой недели – это то, что новый меморандум требовали как раз под этот прошлый транш. Нет, конечно. Старый транш – старый меморандум. После того, как его утвердили, никто пересматривать не будет. Это не предвыборная программа «Батькивщины» или Партии регионов. Сейчас идет наработка условий для получения следующего транша.
Черновил отмечает, что пора уже всем думающим украинцам понять – сам МВФ ни к кому не напрашивается, его еще очень-очень попросить надо, чтобы он начал сотрудничать с той или иной страной. Кредиты у МВФ самые дешевые, поэтому действительно могут быть спасением для финансовой системы, которая уже имеет проблемы. Наши популистские политики до сих пор показывают, что живут по нормам политэкономики марксизма-ленинизма». Они так и не усвоили, что деньги – это такой же товар, как и любой другой, даже лучше, потому что имеет большую ликвидность. Проценты от МВФ настолько низкие, что фактор выгоды практически тотальный. Поэтому не надо нас пугать рассказам, о «детях, которым придется возвращать наши долги». «Нашим детям и внукам еще предстоит очень много возвращать, но совсем другие долги: дорогие кредиты Януковича или газовые долги Тимошенко», – подытожил эксперт.