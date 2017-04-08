Олешко: чем вообще это «зверье» из Чернигова отличается от тварей, которые избивали украинцев в Донецке, Харькове, Крыму?

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Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что очень хочется верить, что полиция, прокуратура и суд по максимальной строгости накажут девиц, зверских созданий, которые избивали девчонок ногами, тягали их за волосы и поджигали их, почувствовав власть над более слабыми.«Хотелось, что бы наказание настигло в жизни еще и тех, кто спокойно наблюдал за этим, хихикал, снимал на смартфоны. Сегодня те девочки, завтра ваши дети. Нельзя это дело спустить на тормоза, иначе потом глупо будет судить родителей за самосуд. Я думаю, каждый из вас уничтожил бы их за своего ребенка, которого они могли бы избить», – написал Мирослав Олешко.Он задается вопросом, чем вообще это «зверье» из Чернигова отличается от тварей, которые избивали украинцев в Донецке, Харькове, Крыму? Тоже самое касается безнаказанных охранников супермаркетов, которые считают, что для них закон не писан, почеркнул Мирослав Олешко. Напомним, что страну шокировало то, что произошло в Чернигове, где школьницы жестоко избили ровесницу. Пострадавшая находится в областной детской больнице. У нее сотрясение мозга и другие травмы.