Бывший президент: в Москве до сих пор аукается референдум

Руководство оккупационных властей Крыма до сих пор пожинает плоды прошедшего в 2014 году референдума, и март того года России аукается до сих пор.
Как передает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, об этом рассказал Юрий Мешков, экс-президент Автономной республики Крым. «Тогда был только один путь. Нужно было сформулировать единственный вопрос референдума, но там побоялись, что я вернусь, поэтому сформулировали сразу два вопроса. Второй был глупым и дурацким по содержанию. Самое разумное в марте 2014 года – нужно было восстановить Конституцию Крыма 1992 года», отметил Мешков. По его словам, тогда бы Крым получил легитимную независимость, которая была бы подтверждена референдумами 1991 и 2014 годов.
«Легитимность уже не поставили бы под сомнение. Восстановились бы полномочия президента, его признали бы во всем мире. Если бы мы пошли по этому сценарию, то присоединение полуострова к РФ прошло бы без всяких санкций», считает экс-президент. Мешков отметил, что те перебежчики, которые сейчас встали у власти, очень боялись восстановления Крыма.