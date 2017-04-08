Журналист: глупые россияне так и не поняли, что Трамп ударил не по Сирии – это был репутационный удар по России

Волна от атак США в Сирии не стихает, а наоборот – имеет все шансы перерасти в настоящее цунами. Так в российском обществе, похоже, началась не слабая истерика, в результате чего скандальные заявления посыпались, как из рога изобилия. Чего только стоит заявление российского писателя Александра Проханова, который в эфире одного из российских телеканалов заявил, что Москва должна немедленно ответить Вашингтону, но только не в Сирии, а в Украине.
По словам украинского журналиста Виктора Уколова, у Проханова истерика, потому что он все четко понял – президент США Трамп ударил не по Сирии. Это был репутационный удар по России, по ее ничтожным С-300, которые пропустили 59 ракет «Томагавк», по ее амбициям, как сверхдержавы, по имиджу якобы сильного президента РФ Путина на ватных от страха ногах. «То, что он говорит – это газы страха, в основном сероводород, потому что после этого никто не купит российские системы ПВО, которые они продают в Иран», – написал Виктор Уколов.
Журналист обращает внимание, что первыми ничтожность российских С-300 проверили израильские самолеты, которые пролетели над ними на сверхнизкой высоте, отбомбились и вернулись обратно. Говорят один залп «Буки» таки дали, но не попали, поэтому через несколько дней израильский спецназ похитил и казнил командира российского дивизиона.